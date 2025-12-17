في تقرير صادم نشر، اليوم (الأربعاء)، حذرت منظمة «المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية» من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تبنت مشاريع عملات مشفرة غير شفافة، مما يعرض أصول الدولة لخطر الاستيلاء عليها من قبل منظمات إجرامية أجنبية، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28 ديسمبر.

أفريقيا الوسطى والعملات المشفرة

الرئيس فوستان أرشانج تواديرا، الذي يسعى لولاية ثالثة بعد إلغاء حد الولايات الرئاسية عبر استفتاء عام 2023، يُعتبر من أبرز الداعمين للعملات المشفرة منذ توليه السلطة عام 2016.

في 2022، أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية وثاني دولة عالمياً تتبنى البيتكوين عملة رسمية، معتبراً أن التحول الرقمي سيجلب الازدهار من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية من مصادر غير تقليدية.

الحكومة ترفض التعليق

ورفضت حكومة بانغي التعليق الرسمي على التقرير بحسب وكالة "رويترز"، لكن مسؤول حكومي وصف التقرير بأنه «محاولة لتشويه سمعة الحكومة»، مضيفاً أن هذه المشاريع تمثل بديلاً عن احتكار البنوك وتشديد الإجراءات المالية التقليدية.

مشاريع تهدد السيادة

وركز تقرير GI-TOC، الصادر عن شبكة سويسرية تضم نحو 600 خبير في تتبع الجريمة المنظمة، على مشروعين رئيسيين يفتقران إلى الشفافية والضمانات ضد غسيل الأموال، هما:

الأول: مشروع سانغو كوين (Sango Coin)، الذي أُطلق عام 2022 لتحويل العاصمة بانغي إلى مدينة مستقبلية، مع عرض الجنسية والإقامة الإلكترونية والأراضي للمستثمرين، لكن المحكمة الدستورية حظرت الحوافز المقترحة في أغسطس 2022، وفشل المشروع في بيع سوى 10% من الهدف (210 ملايين توكن)، بقيمة أقل من 2 مليون يورو. في أبريل الماضي، أعلن المشروع عدم استمراره بالشكل الحالي، دون توضيح مصير الأموال المجمعة.

والثاني: عملة الميم $CAR، التي أُطلقت في فبراير 2025 لرفع مكانة البلاد عالمياً ودعم التنمية. واجهت مشكلات فنية فورية، مثل تعليق نطاق الإنترنت، واستُخدمت لشراء أراضٍ رمزية، لكن لا دليل على مساهمتها في الميزانية الوطنية.

تحذير رسمي

ويحذر التقرير من خطط تمديد المشروع لامتيازات التعدين (الماس، الذهب، النفط) دون التحقق من الهوية، مما قد يفتح الباب لمجرمين عابرين للحدود.

وأكد التقرير أن «نظام جمهورية أفريقيا الوسطى يتاجر فعلياً بسيادة البلاد على حساب السكان الأوسع»، مستفيداً من دائرة صغيرة من المقربين ومنظمات إجرامية تبحث عن قنوات لغسيل الأموال.