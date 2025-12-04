تراجعت أسعار السكر لدى محال التجزئة المصرية إلى أدنى مستوى لها في نحو 25 شهرا، وتحديدا منذ نوفمبر 2023، مدعومة بارتفاع قياسي في المعروض من الإنتاج المحلي بجانب الواردات القياسية في العام الماضي.



ويراوح سعر السكر للمستهلكين في السوق المصرية حاليا بين 28 و35 جنيها للكيلو، على أقصى تقدير، بحسب العرض والطلب في كل منطقة، وفق جولة أجرتها «العربية Business» في أسواق عدة بمحافظات الجيزة والقليوبية والغربية، ووفقا لهذه المستويات تكون أسعار السكر في مصر قد انخفضت من أعلى مستوى تاريخي سجلته في مطلع العام الماضي عند 60 جنيها للكيلوغرام، بعد أزمة نقص في المعروض بدأت في أكتوبر 2023.



تغطية فجوة الاستهلاك



وأعلن مجلس الوزراء المصري في مارس من عام 2024 خطة لاستيراد نحو مليون طن لتغطية فجوة الاستهلاك وتهدئة الأسعار القياسية.



واستوردت الحكومة المصرية خلال العام الماضي، كميات استثنائية من السكر الخام تجاوزت 750 ألف طن دخلت لصالح القطاعين العام والخاص، بحسب مصادر تحدثت مع «العربية Business».



وفي العام الحالي، ساعد الإنتاج القياسي للسكر في مصر على تهدئة أكبر في الأسعار، بعد تحقيق إنتاج تاريخي بإجمالي 2.964 مليون طن وبنسبة نمو 34% مقارنة بإنتاج بلغ 2.215 مليون طن في موسم إنتاج 2024، وفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها «العربية Business».



عروض وتكاليف الإنتاج



وشهدت بعض سلاسل السوبر ماركت ومحال التجزئة عروضا على السكر لكميات 2 كيلوغرام بحد أقصى للفرد وبسعر يبلغ نحو 24.75 جنيه.



وقال مصدر في إحدى شركات السكر العاملة في مصر لـ«العربية Business»: «إن سعر السكر المكرر حاليا لا يتجاوز 24 ألف جنيه للطن من أرض المصنع لصالح شركات التعبئة والتغليف، بينما يصل إلى القطاع التجاري بعد التعبئة إلى 25.5 ألف جنيه تقريبا».



وأوضح المصدر أن ارتفاع الإنتاج المحلي كان كلمة السر في خفض الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبحت أسعار البيع حاليا لا تحقق هوامش أرباح تناسب تكاليف الإنتاج، وهو ما دفع الحكومة لحظر استيراد السكر المكرر في 13 نوفمبر الماضي لمدة 3 أشهر، لتجنب ارتفاع المعروض بصورة تؤثر على أعمال المصانع المحلية.