ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 51.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10626.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 190 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات شري، وأبو معطي، ومهارة، وطيران ناس، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دله الصحية، وولاء، والعبيكان للزجاج، والتعاونية، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.77%.


الأكثر نشاطاً


وكانت أسهم شركات أمريكانا، والمسار الشامل، ومهارة، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والمسار الشامل، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية على نمو مرتفع 103.30 نقطة ليقفل عند مستوى 23913.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.