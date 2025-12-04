ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 51.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10626.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 190 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شري، وأبو معطي، ومهارة، وطيران ناس، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دله الصحية، وولاء، والعبيكان للزجاج، والتعاونية، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.77%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، والمسار الشامل، ومهارة، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والمسار الشامل، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية على نمو مرتفع 103.30 نقطة ليقفل عند مستوى 23913.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.
The main Saudi stock index rose today by 51.36 points to close at 10,626.15 points, with trading valued at 4.4 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 207 million shares, with shares of 190 companies recording an increase in value, while shares of 54 companies closed lower.
The shares of companies such as Shari, Abu Muti, Mahara, Flynas, and Cineomi Retail saw the highest increases, while the shares of companies like Dallah Health, Walaa, Al Obaikan Glass, Cooperative Insurance, and Al-Drees experienced the most significant declines, with percentage changes ranging from 9.98% to 2.77%.
Most Active
The shares of Americana, Al-Masar Al-Shamil, Mahara, Al-Ahli, and Saudi Aramco were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Al-Ahli, Al-Masar Al-Shamil, Saudi Aramco, and Al-Inma were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index closed up by 103.30 points to finish at 23,913.83 points, with trading valued at 14 million riyals, and the volume of traded shares reached 2 million shares.