ارتفعت إيرادات القطاع غير الربحي لعام 2024 إلى (73.1) مليار ريال بنسبة نمو (22%) مقارنة بعام 2023، فيما ارتفعت النفقات إلى (60.8) مليار ريال بنسبة نمو (17%)، وبلغت تعويضات المشتغلين (28.9) مليار ريال بزيادة قدرها (13%) عن عام 2023.

وأشارت النتائج إلى أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة (29%) من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة (24%) ثم الثقافة والترفيه بنسبة (19%) وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على (42%) من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة (20%), فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان (9%)، وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول (4.37) مليار ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة (1.4) مليار ريال.

وتُعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، حيث تُجمع وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم صناع القرار والسياسات التنموية.