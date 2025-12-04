تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4196.96 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% لتصل إلى 4225.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 58.26 دولار، وتراجع البلاتين 0.9% ليبلغ 1656.15 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.3% ليصل إلى 1441.75 دولار.