أكد نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد أن منصة «ناجز» أصبحت أحد أبرز نماذج التحول الرقمي في القطاع العدلي، بعد أن حققت نقلة نوعية في تسريع الخدمات وتسهيل الوصول إليها، مشيرًا إلى أنها تمثل نتيجة عمل تشاركي بين وزارة العدل والجهات الحكومية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.



وأوضح الزيد خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2026 في جلسة بعنوان «التحول الرقمي في الخدمات العدلية» أن المنصة تخدم سنويًا أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وقدمت ما يتجاوز 21 مليون خدمة رقمية في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يعكس انتشارها الواسع وقدرتها على خدمة المواطنين والمقيمين ومراجعي الوزارة في الداخل والخارج.



وأشار إلى أن «ناجز» أسهمت في تعزيز رضا المستفيدين بشكل ملحوظ؛ إذ ارتفعت نسبة الرضا من 91% عام 2024 إلى 95% خلال العام الحالي على المستوى التشغيلي، بما يعكس جودة الخدمات وكفاءة التجربة الرقمية وسهولة استخدامها.



وبيّن نائب وزير العدل أن التحول الرقمي في المنظومة العدلية انعكس مباشرة على كفاءة إنجاز القضايا، حيث خفضت «ناجز» مدة الإنجاز بنسبة 86% عبر أتمتة العديد من الإجراءات، وتقليل التعقيد في التعاملات، وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية عن بُعد.



وأكد الزيد استمرار الوزارة في تطوير خدماتها عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين بيئة العمل، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز التجربة الرقمية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.