أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن مبادرات الوزارة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية تمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير للقطاع يعكس اهتمام القيادة ببناء الإنسان السعودي ليكون أساس التنمية ومحورها.



وأوضح البنيان أن الدولة خصصت أكثر من 200 مليار ريال لدعم التعليم العام والجامعي والتقني، وأكثر من 30 مليار ريال في ميزانية 2026 لتعزيز البيئة التعليمية، إلى جانب 4 مليارات لبرامج الابتعاث و2 مليار للبنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم أصبح إستراتيجية تحويلية تدعم التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أعادت تعريف التعليم من قطاع خدمي إلى قطاع إستراتيجي يقود صناعة المستقبل، ويعزز الابتكار وتنافسية المواطن في سوق العمل، لافتًا إلى أن ثقافة كفاءة الإنفاق أصبحت جزءًا من عمل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وعلى صعيد برنامج الابتعاث، أشار البنيان إلى أن 63% من المبتعثين يلتحقون اليوم بأفضل 50 جامعة عالمية، وأن المملكة تقدم أكثر من 100 تخصص نوعي، مع تحقيق المبتعثين 335 جائزة محلية وإقليمية ودولية، مشددًا على ضرورة النظر إلى التعليم كاستثمار للمستقبل وليس مجرد إنفاق.