كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن اعتمادية الحراك الاقتصادي على النفط انخفضت من 90% إلى 68%، وذلك فيما يخص مصادر النمو وليس الإيرادات، مما أدى إلى نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستوى قياسي عند 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.



وأضاف الوزير في جلسة ضمن ملتقى الميزانية 2026 اليوم (الأربعاء)، أن عدد الأنشطة غير النفطية التي حققت نمواً سنوياً بنسبة أكبر من 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ 74 نشاطاً من أصل 81 نشاطاً، فيما حقق 37 نشاطاً نسبة نمو أكبر من 10% خلال الفترة نفسها.



وبين أن النمو التراكمي للاقتصاد غير النفطي بلغ ما يزيد على 30% منذ 2016، وهو ما يزيد على معدل الاقتصادات المتقدمة التي نمت بمعدل 20% في الفترة نفسها.



وأشار إلى أنه يتم الانتقال الآن من الإنجاز بأي تكلفة إلى مرحلة الإنجاز بالتكلفة الصحيحة والتركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي.



وذكر أن هناك فرصة خلال السنوات الخمس القادمة أن نبني على النجاح المحقق وأن يتم التعجيل في تعزيز هيكل الاقتصاد.



وأضاف أن القطاع الخاص نمت مشاركته من 38% إلى 50%، مشيراً إلى وجود فرصة حالياً لزيادة مساهمة القطاع الخاص.



وبين أنه من المهم فتح المجال أمام القطاع الخاص ووضوح الفرص على المدى القريب والبعيد، ليستطيع القطاع أن يخطط وأن يُوطّـن وأن يخلق وظائف ذات جودة عالية ويُقلل التكلفة.



وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون المسرع الأكبر لنمو الأنشطة غير النفطية في السنوات القادمة.