أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص وصل الآن إلى 2.5 مليون موظف.



وأضاف الوزير في جلسة ضمن ملتقى الميزانية 2026، أن نسبة تنفيذ المستهدفات في إستراتيجية سوق العمل بلغت 94%، وذلك بعد 5 سنوات من إطلاقها.



وبين أنه يتم إعداد إستراتيجية جديدة تنقل المملكة لتصبح أفضل أسواق العالم في الموارد البشرية.



وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت أكثر من 50 قراراً للتوطين في 600 مهنة في القطاع الخاص، مثل مهنة المحاسبة التي ارتفع عدد السعوديين العاملين فيها من 47 ألف سعودي قبل 4 سنوات إلى 119 ألف سعودي، ومهنة الهندسة التي ارتفع عدد السعوديين العاملين فيها من 52 ألف سعودي إلى 218 ألف سعودي.