منحت الصين أول دفعة من التراخيص الجديدة لتصدير المعادن النادرة، في إجراء يهدف إلى تسريع الشحنات لعملاء محددين، وفقا لوكالات إعلامية غربية اليوم (الثلاثاء). وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لنتائج القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ.



يأتي القرار الصيني بعد أشهر من الاضطراب الذي أحدثته قيود التصدير المفروضة منذ أبريل الماضي في ذروة الحرب التجارية، إذ أجبرت بكين الشركات على التقدم بطلبات منفصلة لكل عملية تصدير، ما تسبب في نقص الإمدادات وأوقف أجزاء من سلسلة توريد السيارات، مانحا الصين ورقة ضغط قوية في مفاوضاتها مع واشنطن.



التراخيص الجديدة، المعروفة باسم «التراخيص العامة»، تمنح الشركات إمكانية التصدير بموجب تصاريح سنوية لعملاء محددين، بدلا من الإجراءات السابقة المعقدة، بحسب ما كشفته وكالات إعلامية في شهر نوفمبر الماضي، وكانت هذه الخطوة من أبرز مخرجات لقاء ترمب وشي في أواخر شهر أكتوبر.