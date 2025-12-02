تطورت الآليات الزراعية لدى العديد من المزارعين عبر اعتمادهم على آلات متخصصة في فرز المحصول وتجميعه وفقا لعمره ومدى نضجه. وتظهر الصورة مزارعا خلال مراقبته المحصول في إحدى الورش تمهيدا لتغليفه وبيعه في الأسواق. (إيكونومي دايلي الصينية).
Agricultural mechanisms have evolved among many farmers by relying on specialized machines for sorting and gathering the crop according to its age and ripeness. The image shows a farmer monitoring the crop in one of the workshops in preparation for packaging and selling it in the markets. (Chinese Economy Daily).