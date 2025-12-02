تواصل ‏«NHC» تعزيز دورها في تمكين قطاع الإسكان وتحقيق التوازن في السوق العقارية من خلال طرح وحدات البيع على الخارطة بأسعار تنافسية، إذ تمثل أحد أهم ممكنات التملك السكني للأسر السعودية وتساهم في تسهيل رحلة التملك.

وتستحوذ ‏«NHC» على نحو 62% من مبيعات مشاريع البيع على الخارطة على مستوى المملكة، ما يؤكد ريادتها في قيادة منظومة التطوير العقاري، وتوسيع الخيارات أمام المواطنين للتملك، وتتميز مشاريع البيع على الخارطة بتقديم وحدات سكنية حديثة وعالية الجودة بتصاميم معمارية مبتكرة وخيارات متنوعة تلبي كافة الاحتياجات والتطلعات، ضمن وجهات عمرانية متكاملة ترتقي بأسلوب العيش، باحتوائها على مرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق التي تعزز من جودة الحياة.

وقدّمت ‏«NHC» وحدات سكنية ضمن منظومة تطوير متكاملة من منتجات البيع على الخارطة، ضخت فيها أكثر من 134 ألف وحدة في 2025. وتواصل الشركة دورها الريادي في تعزيز المعروض العقاري وتوفير خيارات تملك متنوعة تلائم احتياجات عملائها، ضمن وجهات عمرانية تحقق أعلى معايير جودة الحياة.

وتسعى ‏«NHC» إلى تقديم الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وبجودة عالية في مواقع إستراتيجية داخل وجهاتها العمرانية بمختلف مناطق المملكة، مما يجعل هذه الوحدات خيارا أفضل مقارنة بالعقارات الجاهزة من حيث تكامل معايير جودة الحياة والراحة والأسعار المنافسة، لتجعل منها فرصة مثالية للاستثمار الذكي والسكن المريح.

وتعمل الشركة مع كامل منظومة قطاع الإسكان على تقديم خيارات وحلول تملك من مشاريع البيع على الخارطة للراغبين بالتملك أو الاستثمار من منتجات البيع على الخارطة تؤكد الثقة بمشاريعها في مختلف وجهاتها مكتملة الخدمات والمرافق وجودة الحياة المناسبة، فيما وصل عدد الوحدات السكنية التي سلمتها الشركة إلى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية حتى أكتوبر 2025

يُذكر أن مشاريع ‏«NHC» تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، ويأتي منتج البيع على الخارطة ليعزّز هذه الرؤية بوصفه أحد الحلول المبتكرة التي تتيح للأسر فرص تملك أوسع بخيارات مرنة وجودة عالية، لتواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.