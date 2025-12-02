انخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس (الإثنين) أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4256.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 57.40 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1652.05 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.22% إلى 1427.22 دولار.