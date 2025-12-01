علمت «عكاظ» أن «حساب المواطن» اعتمد عقد جلسات افتراضية للمستفيدين المستقلين، في خطوة تهدف إلى التحقق من صحة البيانات المقدمة وضمان استحقاق الدعم. ويقوم بهذه الزيارات باحثون اجتماعيون مؤهلون، وفق ضوابط نظامية تحافظ على خصوصية المستفيد وسرية معلوماته.



ووفقاً لدليل الزيارة الافتراضية للمستفيدين في برنامج حساب المواطن، تستهدف الزيارة الأفراد المستقلين (غير المتزوجين) ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، ويقيمون في مساكن مستقلة مثبتة بعقد إيجار رسمي ساري المفعول في منصة «إيجار»، أو صك ملكية، أو عقد إسكان تنموي ساري المفعول في منصة الإسكان التنموي، أو مشهد إثبات سكن، وستتم الزيارة الافتراضية عبر اتصال مرئي بعد تحديد موعد مسبق مع المستفيد، وتهدف إلى التحقق من صحة البيانات المقدمة لإثبات استقلالية المسكن، مع إمكانية إعادة الزيارة بشكل دوري حسب الحاجة لضمان استمرار توافق البيانات مع الضوابط والمعايير المعتمدة.



وتتراوح مدة الزيارة بين 15 و20 دقيقة، وتشمل التحقق من الهوية والعنوان والمستندات اللازمة، ويتم إشعار المستفيد بالنتيجة خلال 24 ساعة عبر رسالة نصية مع تحديث الحالة في البوابة الإلكترونية، فيما يحق الاعتراض على النتيجة خلال 90 يوماً، وبعد تنفيذ الزيارة، يتلقى المستفيد رسالة لتقييم أداء الباحث.



وسيتم التواصل مع المستفيد لتحديد موعد الزيارة عبر مكالمة هاتفية، يليها إرسال رسالة نصية تتضمن التاريخ والموعد ورابط الانضمام للزيارة، وقد تؤثر حالة عدم التعاون أو رفض المستفيد على أهليته واستحقاقه للدعم.



وسيلتزم الباحث الاجتماعي بالتحقق من الهوية والوثائق الرسمية، مع الحفاظ على سرية المعلومات، فيما يُطلب من المستفيد الالتزام بالموعد المحدد والتعاون الكامل وتقديم الوثائق المطلوبة، والامتناع عن تعطيل إجراءات الزيارة، والتعامل باحترام مع الباحث.



وقد تتعذر الزيارة أحياناً لأسباب مثل اختلاف العنوان المسجل في حساب المواطن عن منصة «إيجار»، رفض المستفيد، عدم الانضمام للزيارة، عدم التعاون، وجود صلة قرابة مع الباحث، أو أعطال تقنية، مع إمكانية إعادة جدولة الزيارة دون أي تأثير على المستفيد. وتتم الزيارة عبر الدخول إلى الحساب الشخصي في بوابة حساب المواطن، واختيار أيقونة «الزيارات»، والاطلاع على التفاصيل، ثم الضغط على «بدء الزيارة».