أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الإثنين)، حصوله على تصنيف «A-1» للائتمان قصير الأجل من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة مركزه المالي، وجودة مستويات السيولة والحوكمة، ويتواءم مع تصنيف الائتمان قصير الأجل للمملكة.

ومنحت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف نفسه «A-1» للائتمان قصير الأجل لبرنامجي صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية الأمريكي والأوراق التجارية الأوروبي، اللذين أسسهما الصندوق في يونيو 2025، لزيادة مدى المرونة التمويلية قصيرة الأجل لديه، وتنويع مصادر السيولة.

وأوضح مدير إدارة إستراتيجية التمويل الاستثماري في صندوق الاستثمارات العامة زياد الفوزان أن حصول صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف «A-1» للائتمان قصير الأجل من وكالة ستاندرد آند بورز يجسد قوة مركزه المالي وإطار إدارة السيولة لديه، ويُعزز التصنيف إمكانية استفادة الصندوق من أسواق المال قصيرة الأجل لتنويع قاعدة مستثمريه ورفع جودة ائتمانه ومرونته التمويلية، إضافةً إلى تعزيز مكانته بين أبرز جهات الإصدار العالمية ذات الكفاءة العالية في إدارة مركزها المالي بانضباط وتنوع.

وتأتي تصنيفات صندوق الاستثمارات العامة الائتمانية لتجسّد قوة المتانة المالية للصندوق، ومستويات الثقة العالية بمدى فاعلية إستراتيجيته طويلة الأمد التي تركز على تحقيق القيمة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات وضمان استدامة العوائد على المدى البعيد.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة لعدد محدود من صناديق الثروة السيادية التي تحمل تصنيفات من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرائدة عالمياً، وهي على النحو التالي: تصنيف «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، وتصنيف «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، كذلك تصنيف «A-1» للائتمان قصير الأجل للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز.

ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وتحقيق العوائد، ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي.