أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه اتخذ قرارًا بشأن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا للرئيس الحالي «جيروم باول»، الذي انتقده مرارًا وتكرارًا بسبب عدم خفض الفائدة سريعًا.



وصرح «ترمب» للصحفيين على متن طائرة الرئاسية أمس (الأحد) قائلاً: «أعرف من سأختار نعم سنعلن ذلك»، حسبما نقلت «بلومبيرغ»، متوقعًا أن يجري مرشحه تخفيضات في أسعار الفائدة.



وذكرت «بلومبيرغ» عن مصادر على دراية بالأمر أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس كيفن هاسيت، هو الخيار المرجح لخلافة باول.



وفي الأسبوع الماضي، ذكر وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» الذي أشرف على عملية الاختيار أن «ترمب» قد يعلن مرشحه لرئاسة الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.