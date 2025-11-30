أعلنت وزارة الطاقة أنه في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، فقد قررت الدول المشاركة الآتي:



أولا: إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.



ثانيا: إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ38 لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.



ثالثا: إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من أمانة منظمة أوبك، على أن تعقد اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة كل شهرين.



رابعا: إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريا.



خامسا: التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض.



سادسا: بالإشارة إلى القرار الصادر عن الاجتماع الـ39 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها بتكليف أمانة منظمة أوبك بإعداد آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة لتستخدم كمرجع خط أساس لمستويات الإنتاج لعام 2027م لكافة الدول المشاركة في إعلان التعاون، فقد وافقت الدول المشاركة على الآلية التي أعدتها أمانة منظمة أوبك.



سابعا: إعادة التأكيد على إطار ميثاق التعاون، الذي وقّع في 2 يوليو 2019م، والطلب من أمانة منظمة أوبك إعداد خطة وتحويلها إلى برامج لتحقيق جميع أهداف الميثاق، وفقا لما نصّ عليه ميثاق التعاون، وتقديم الخطة في الاجتماع الوزاري الـ41 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.



ثامنا: عقد الاجتماع الوزاري الـ41 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها في 7 يونيو 2026م.