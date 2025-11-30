بحثت شركة رواسي البناء للاستثمار السعودية، المتخصصة في تطوير قطاع البنية التحتية، وشركة «زد تي إي ZTE»، إحدى أكبر شركات الاتصالات في جمهورية الصين الشعبية، تطوير العلاقات التجارية، في مجال البنية التحتية لقطاعات الاتصالات والتقنية والطاقة، بما يتماشى مع توجهات المملكة ورؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي والطاقة المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع العضو المنتدب لشركة رواسي البناء للاستثمار مع وفد شركة «زد تي إي» الذي ضم الرئيس التنفيذي سون شيوي تشي SUN XUEZHI، ونائب الرئيس التنفيذي شون فو SHAUN FU، وذلك خلال زيارتهم لمقر الشركة الرئيس في الرياض.

واستعرض الجانبان خطط التعاون والشراكة الحالية والمحتملة في المشاريع المستقبلية لتطوير أعمال البنية التحتية للشركات السعودية مثل مجموعة الاتصالات السعودية «إس تي سي» وشركة «توال»، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في تطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة، وذلك لتطبيق افضل الحلول التقنية المتقدمة.

وأكد العضو المنتدب لشركة رواسي البناء للاستثمار فيصل البقمي، أن زيارة وفد شركة «زد تي إي»، تعكس ثقة الشركات الدولية في قدرات «رواسي» ومكانتها المتنامية في قطاع تطوير البنية التحتية لمشاريع المملكة في قطاعات الاتصالات والطاقة، مشيراً إلى حرص الشركة لبناء شراكات إستراتيجية مع كبار اللاعبين الدوليين لتطوير خدمات البنية التحتية.

وقال البقمي: إن «رواسي البناء» تسعى إلى توسيع نطاق شراكاتها المحلية والدولية لتطوير أعمالها، من خلال نقل المعرفة واستقطاب الخبرات الدولية لتطبيق التقنيات الحديثة، التي تدعم توجهات المملكة في مشاريع التحول الرقمي والطاقة المستدامة.