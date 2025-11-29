أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أنّ السيّاح الدوليّين الذين يزورون المنتزهات الوطنية الشهيرة في الولايات المتحدة العام القادم، سيتعيّن عليهم دفع رسوم إضافية وسيواجهون ارتفاعا في أسعار بطاقات المرور السنوية.



وفي بيان يشيد بـ«هيكل الرسوم الجديد الذي يركّز على المقيمين ويضع العائلات الأمريكية أولًا»، أفادت الوزارة أنه اعتبارًا من الأول من شهر يناير لعام 2026، ستبلغ تكلفة البطاقة السنوية لغير المقيمين في الولايات المتحدة 250 دولارًا، أي أكثر من 3 أضعاف السعر القياسي البالغ 80 دولارًا الذي سيستمر المواطنون الأمريكيون بدفعه.



وأضاف البيان أنّ السيّاح الأجانب الذين لا يشترون البطاقة سيدفعون رسومًا قدرها 100 دولار للشخص الواحد، بالإضافة إلى رسوم الدخول القياسية، بغية دخول 11 من أكثر المنتزهات الوطنية زيارة، ضمنًا «غراند كانيون»، و«روكي ماونتن»، و«يلوستون».



وتشترك الوزارة في إدارة سلسلة بطاقات «America the Beautiful» (أمريكا الجميلة) وتتحكّم في نسبة أكثر من 70 % من جميع الأراضي العامة الفيدرالية.



وأفاد وزير الداخلية دوغ بورغوم في البيان: «تضمن هذه السياسات أن يتمكّن دافعو الضرائب الأمريكيون، الذين يدعمون بالفعل نظام المنتزهات الوطنية، من مواصلة الاستمتاع بدخول ميسور التكلفة، بينما يساهم الزوار الدوليون بنصيبهم العادل في الحفاظ على منتزهاتنا وتحسينها للأجيال التالية».