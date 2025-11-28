سجل الاقتصاد الكندي نمواً أسرع من المتوقع في الربع الثالث من عام 2025، بدعم من صادرات النفط والإنفاق الحكومي، رغم تراجع الاستثمارات التجارية، والاستهلاك، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الأمريكية.
وأظهرت بيانات صدرت (الجمعة) عن هيئة الإحصاء الكندية، أن معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي سجّل 2.6% خلال الربع الثالث، بعد تعديل قراءة الربع السابق بالخفض إلى انكماش بلغ 1.8%.
ويقارن ذلك بمعدل النمو المتوقع عند 0.5%، فيما أشارت الهيئة إلى أن قراءة الربع الثالث قد تخضع لمراجعة أكبر من المعتاد في فبراير القادم.
The Canadian economy recorded faster-than-expected growth in the third quarter of 2025, supported by oil exports and government spending, despite a decline in business investments and consumption due to ongoing uncertainty regarding U.S. tariffs.
Data released (on Friday) by Statistics Canada showed that the annual growth rate of GDP was 2.6% during the third quarter, after the previous quarter's reading was revised downward to a contraction of 1.8%.
This compares to the expected growth rate of 0.5%, while the agency noted that the third quarter reading may be subject to a larger-than-usual revision in February.