سجل الاقتصاد الكندي نمواً أسرع من المتوقع في الربع الثالث من عام 2025، بدعم من صادرات النفط والإنفاق الحكومي، رغم تراجع الاستثمارات التجارية، والاستهلاك، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الأمريكية.



وأظهرت بيانات صدرت (الجمعة) عن هيئة الإحصاء الكندية، أن معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي سجّل 2.6% خلال الربع الثالث، بعد تعديل قراءة الربع السابق بالخفض إلى انكماش بلغ 1.8%.



ويقارن ذلك بمعدل النمو المتوقع عند 0.5%، فيما أشارت الهيئة إلى أن قراءة الربع الثالث قد تخضع لمراجعة أكبر من المعتاد في فبراير القادم.