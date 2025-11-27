رفع «دويتشه بنك» توقعاته لأسعار الذهب للعام القادم، مشيراً إلى استقرار تدفقات المستثمرين نحو المعدن النفيس واستمرار مشتريات البنوك المركزية.
وتوقع البنك وصول سعر الذهب إلى 4,450 دولاراً للأوقية في العام القادم، مقارنة مع توقعات سابقة عند 4 آلاف دولار للأوقية، لكنه أبقى على توقعاته للأسعار لعام 2027 عند 5,150 دولاراً للأوقية.
وحذر البنك من مخاطر رئيسية تشمل احتمالية تخفيف سياسات الاحتياطي الفدرالي بشكل أقل مما تتوقعه الأسواق في العام القادم.
تداولات اليوم
وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين تقريباً في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 4154.09 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3%، إلى 4151.20 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 52.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,611.04 دولار، وخسر البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1,409.87 دولار.
Deutsche Bank has raised its gold price forecasts for the coming year, indicating a stabilization in investor flows towards the precious metal and continued purchases by central banks.
The bank expects the price of gold to reach $4,450 per ounce next year, compared to previous forecasts of $4,000 per ounce, but it has maintained its price forecast for 2027 at $5,150 per ounce.
The bank warned of key risks, including the possibility that the Federal Reserve may ease its policies less than the markets expect next year.
Today's Trading
In terms of trading, gold prices stabilized today after reaching their highest level in nearly two weeks in the previous session, as market participants assessed the likelihood of a U.S. interest rate cut in December.
Gold fell in spot transactions by 0.2% to $4,154.09 per ounce, while U.S. gold futures for December delivery dropped by 0.3% to $4,151.20 per ounce.
As for other precious metals, silver fell in spot transactions by 0.9% to $52.89 per ounce, platinum rose by 1.4% to $1,611.04, and palladium lost 0.9% to $1,409.87.