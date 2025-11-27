رفع «دويتشه بنك» توقعاته لأسعار الذهب للعام القادم، مشيراً إلى استقرار تدفقات المستثمرين نحو المعدن النفيس واستمرار مشتريات البنوك المركزية.



وتوقع البنك وصول سعر الذهب إلى 4,450 دولاراً للأوقية في العام القادم، مقارنة مع توقعات سابقة عند 4 آلاف دولار للأوقية، لكنه أبقى على توقعاته للأسعار لعام 2027 عند 5,150 دولاراً للأوقية.



وحذر البنك من مخاطر رئيسية تشمل احتمالية تخفيف سياسات الاحتياطي الفدرالي بشكل أقل مما تتوقعه الأسواق في العام القادم.



تداولات اليوم



وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين تقريباً في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 4154.09 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3%، إلى 4151.20 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 52.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,611.04 دولار، وخسر البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1,409.87 دولار.