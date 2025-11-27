استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين تقريباً في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 4154.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3%، إلى 4151.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 52.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,611.04 دولار، وخسر البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1,409.87 دولار.