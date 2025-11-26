ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في ديسمبر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلاً 4136.59 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 4,134 دولاراً.
وتتوقع الأسواق حالياً بنسبة 84% خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50% فقط الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات سي.إم.ئي.
ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.
Gold prices rose during early Asian trading today, driven by optimism regarding the possibility of the Federal Reserve (the U.S. central bank) lowering interest rates in December.
Spot gold increased by about 0.2%, recording $4,136.59 per ounce, while U.S. gold futures for December delivery fell by about 0.1% to $4,134.
Markets currently expect an 84% chance of an interest rate cut next month, compared to just a 50% chance last week, according to CME data.
Gold, which does not yield returns, tends to rise in a low-interest-rate environment and during periods of geopolitical uncertainty.