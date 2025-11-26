ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلاً 4136.59 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 4,134 دولاراً.

وتتوقع الأسواق حالياً بنسبة 84% خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50% فقط الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات سي.إم.ئي.

ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.