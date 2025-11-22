توقعت وكالة إس آند بي غلوبال أن تضخ البنوك السعودية ما بين 65 و75 مليار دولار سنوياً (244–281 مليار ريال) على شكل قروض جديدة للشركات خلال عامي 2025 و2026، مع توجه الجزء الأكبر منها لقطاعي العقارات والمرافق.



وذكرت الوكالة في تقريرها أن الشركات المدرجة في السوق السعودية، بما فيها غير المصنفة، ستحتاج إلى إعادة تمويل أو سداد ديون تراوح بين 45 و55 مليار دولار بين الربعين الثاني من 2025 و2026، مقابل نحو 54 مليار دولار في 2024.



وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي للشركات السعودية المدرجة سيظل بين 85 و95 مليار دولار خلال الفترة 2025–2027، ارتفاعاً من 85 مليار دولار في 2024، وهو ما يرفع الطلب على الإقراض والإصدارات عبر الحدود.



وأضافت أن حاجات الإنفاق الرأسمالي ستبقى مرتفعة، وأن جزءاً من الاستثمارات سيموَّل من التدفقات النقدية، فيما سيستمر الاعتماد القوي على التمويل المصرفي، بما يعزز نشاط سوق رأس المال.



وبيّنت الوكالة أن نحو 90% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يعود لشركات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لجهات حكومية، الأمر الذي يدعم توافر مصادر التمويل.



كما توقعت استمرار قوة الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات غير النفطية، اتساقاً مع مستهدفات رؤية 2030، خصوصاً في قطاعات المواد والاتصالات والمرافق.



وأكدت «إس آند بي» أن مخاطر إعادة التمويل تظل قابلة للإدارة بالنسبة للشركات المصنفة، إذ تمثل الشركات الحكومية الجزء الأكبر من الديون المستحقة في 2025 بفضل سهولة وصولها لأسواق التمويل.



وفي المقابل، رصد التقرير ارتفاعاً في الديون قصيرة الأجل لدى الشركات غير المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن الشركات الحكومية شكّلت نحو نصف استحقاقات ديون 2025، ومن المتوقع أن تستحوذ على 60% إلى 65% من استحقاقات الديون خلال الفترة 2026–2029.