شهدت الرياض انعقاد الندوة الثانية للتعاون بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي ناقش خلالها خبراء الجانبين آفاق الشراكات في مجالات الطاقة والتقنية المتقدمة، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتحولات الجارية في قطاع الطاقة.



واستعرضت الجلسات تطور التعاون الكوري–الخليجي من الطاقة التقليدية إلى مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات والدفاع والفضاء والطاقة المتجددة والهيدروجين، معتبرة أن الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي يستدعي مزيجاً متوازناً من مصادر الطاقة المختلفة.



كما أبرز المشاركون الفرص المستقبلية في الاقتصاد الدائري للكربون والنقل الذكي، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات البحثية والصناعية لتهيئة دول المنطقة للتحولات العالمية في قطاعي التقنية والطاقة.



وخلصت الندوة إلى توقعات بتوسع المشاريع المشتركة خلال المرحلة القادمة، خصوصاً في الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع توجهات دول الخليج نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في الابتكار.



وبهذه المناسبة، أكد القائم بالأعمال في سفارة كوريا بالرياض السفير مون بيونغ-جون لـ«عكاظ» أن دول مجلس التعاون تُعد شريكاً رئيسياً لبلاده في مستقبل الطاقة والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن التحولات العالمية، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تجعل التعاون مع دول الخليج أكثر أهمية.



وقال: «أصبحت الرياض مركزاً حيوياً للنقاشات الإستراتيجية التي ستُشكّل ملامح المرحلة القادمة»، موضحاً تطلع بلاده إلى توسيع المشاريع المشتركة في الطاقة النظيفة والبحث والتطوير، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم بناء اقتصاد قائم على الابتكار.