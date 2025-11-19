استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم (الأربعاء) في مختلف البنوك بعد أن شهد ارتفاعًا تجاوز 15 قرشًا في بعض البنوك خلال الأيام الماضية، وأعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار بلغ 47.10 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة والعامة، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.27 جنيه للشراء مقابل 47.37 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك قناة السويس وبنك مصر 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع. أما في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد، فقد وصل الدولار إلى 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع. وفي بنك البركة، سجل الدولار 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المصري الخليجي 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع. وفي بنك أبو ظبي التجاري، جاء الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، في حين وصل سعره في بنك كريدي أجريكول إلى 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 47.11 جنيه للشراء مقابل 47.21 جنيه للبيع.



ويعكس هذا الاستقرار الحالي توازنًا نسبيًا في سوق العملات بعد تقلبات طفيفة شهدتها أسعار الدولار في الفترة الأخيرة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري.