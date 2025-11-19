تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع، اليوم الأربعاء، مع ترقّب المستثمرين محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقرير الوظائف الأمريكية، الذي قد يلقي مزيدًا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4,074 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بالنسبة نفسها إلى 4,074.40 دولار للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بالمعاملات الفورية 0.4% إلى 50.90 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1533.82 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1,409.19 دولارات.