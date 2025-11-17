افتُتحت مراسم جوائز هواوي XMAGE لعام 2025، والمعرض السنوي للتصوير الفوتوغرافي بعنوان «العالم، أنت وأنا» في 12 نوفمبر في القصر الكبير في باريس. وقد استضاف الحدث بالتعاون مع معرض Paris Photo، أحد أبرز عروض التصوير الفوتوغرافي في العالم، كما تجمّع عدد من المبدعين المتميزين وممثلي وسائل الإعلام وقادة الصناعة وعشاق التصوير الفوتوغرافي.

ذكر كيفن هو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال هواوي للمستهلكين: «من خلال XMAGE، يمكننا استخدام قوة التكنولوجيا والصور لفهم العالم بشكل أفضل، ورؤية بعضنا البعض بلطف أكبر».

تأسس معرض باريس فوتو في عام 1997. ويجتذب الحدث السنوي بانتظام أكثر من 100,000 زائر. وتمثل نسخة هذا العام المرة الثالثة، بعد عامي 2018 و2019، التي تتعاون فيها Paris Photo وهواوي لتقديم التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة إلى الساحة الفنية العالمية، وهي المرة الأولى منذ أن كشفت الشركة عن علامتها التجارية الثورية XMAGE، التي مثلت تحولًا حاسمًا من مجرد التكنولوجيا إلى سرد القصص الثقافي.

يعتمد معرض هذا العام على موضوع «العالم، أنت وأنا»، ويعرض أعمالًا لمبدعين موهوبين يقومون بإدراك العالم من حولهم وإعادة فهمه وتفسيره. كما تحمل المناطق الثلاث للمعرض عناوين: «أنا أصوّر، إذن أنا موجود»، و«المبنّى، والمُدرَك»، و«بكلماتهم الخاصة»، وهو ما يعكس تركيز المسابقة على الانغماس البصري. جميع الأعمال المعروضة تتناول فكرة إعادة تصور العلاقة بين الأفراد، ووجهات نظرهم الفريدة تمامًا، والعوالم البصرية التي يعيشون فيها. بالإضافة إلى كونه معرضًا، يجمع الحدث العديد من قادة التصوير الفوتوغرافي العالمي، ملهمًا لتبادل الأفكار وبناء الروابط الجديدة. ويأتي ذلك تماشيًا مع طموح هواوي XMAGE في أن تكون منصة عالمية تسهّل التبادل الفني للجميع.

استقطبت مسابقة هذا العام أكثر من 743,000 مشاركة من مستخدمين في 78 دولة ومنطقة. وتم اختيار أعمال «XMAGE 100» الفائزة كأفضل الصور المتميزة، دون تقسيمها إلى فئات تقليدية، ومن بينها تم تكريم ثلاثة فائزين بالجائزة الكبرى لهذا العام. تُعرض هذه الأعمال أدناه مع تعليقات لجنة التحكيم (بدون ترتيب معين). وقال أليكس، المدير التسويقي لمجموعة أعمال هواوي للمستهلكين: «لنواصل التقاط الصور ومشاركتها وإلهام العالم من خلال XMAGE».

**media«2616270,2616269»**

خطوط أثيرية

تعليقات لجنة التحكيم: «يستكشف المصورون المتميزون أراضي جديدة في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف الذكية الراقية. إن تطور تكنولوجيا الهواتف المحمولة يُحوّل الطريقة التي نرى بها العالم. لقد أصبح الهاتف الذكي الفاخر بمثابة 'مركبة فضائية' نحو إمكانيات لا نهائية. هذا تفاعل معقد بين البصريات والحسابات الخوارزمية. يتحرك المستكشفون بحرية بين العوالم الكبرى والصغرى، منتقلين من مجرد 'الرؤية' إلى 'الإدراك العميق'. وهكذا يظهر المجهول المذهل في أكثر اللحظات غير المتوقعة».

**media«2616268»**

حياة جديدة

تعليقات لجنة التحكيم: «تُظهر هذه الصورة المختصرة والواضحة دورة الحياة بأكملها، من الأم والعجل حديث الولادة إلى الفلاح الذي ربما لم يفكر في خصوصية هذه اللحظة. إن الطابع العادي لهذه الصورة هو ما يجعلها استثنائية للغاية. لم يستخدم المصور أي حيل خاصة، بل اكتفى بالتقاط صورة ذات عمق ومعنى استثنائي كما ظهرت أمامه».

أصل التزلج

تعليقات لجنة التحكيم: «تلتقط هذه الصورة النظرة المتبادلة بين شخصين يلتقيان. يقف الطفل على السهول المغطاة بالثلوج، مستمتعًا بأشعة الشمس، مرتديًا الملابس التقليدية لألتاي. أظهر المصور ضبطًا رائعًا، إذ لم يفرض مشاعره الخاصة على الصورة، بل سمح لشخصية الطفل بالتألق من خلال الإطار».

من خلال هذه الصور والعديد غيرها، تُلهم هواوي XMAGE تحولًا جوهريًا في التصوير الفوتوغرافي من مجرد «الرؤية» إلى «الإدراك» لعالمنا، محدثة روابط في أماكن غير متوقعة. فالصور لم تعد مجرد مشاهد تُشاهَد بشكل سلبي، بل أصبحت نوافذ لما يحيط بنا، وكل ضغطة على زر الالتقاط تفتح عالَمًا من الإمكانيات.