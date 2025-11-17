يواصل العديد من المزارعين توسيع استثماراتهم في المزارع البحرية، لجدواها الاقتصادية العالية مقارنة برأسمالها. وتظهر الصورة عاملين خلال مراقبتهم عمل إحدى المحميات. (إيكونومي دايلي الصينية)