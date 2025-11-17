بعد توقف دام يومين في الميناء المطل على البحر الأسود، الذي تعرض لهجوم أوكراني، تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم (الإثنين)، متخلية عن مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي في نوفوروسيسك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو 0.9%، لتصل إلى 63.81 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.0%، لتصل إلى 59.50 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم (الجمعة) لينهيا الأسبوع بمكاسب محدودة، بعد تعليق الصادرات في ميناء نوفوروسيسك ومحطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية.