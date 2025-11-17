ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم (الإثنين)، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، مسلطة الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4083.92 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4085.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 50.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1552.36 دولار، كما صعد البلاديوم 1.7% إلى 1408.13 دولار.