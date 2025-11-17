انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره (1.8%) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم، في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تراجع صادرات البلاد.

وأكد مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات في الدولة، انخفض بنسبة (0.4%) على أساس ربع سنوي، في أول انكماش في ستة أرباع.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام، وكان الانخفاض مع ذلك أقل من التراجع بنسبة (0.6%) الذي توقعه السوق.

وجاء الانخفاض الكبير خلال هذا الربع في الصادرات، التي تراجعت بنسبة (1.2%) عن الربع السابق.

وكانت بعض الشركات قد سرعت صادراتها، عندما أمكنها ذلك، قبيل بدء سريان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تضخيم بعض البيانات السابقة للصادرات.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة (4.5%) في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وانخفضت الواردات للربع الثالث بنسبة (0.1%)، وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة (0.1%) خلال الربع.

وتُعد الرسوم الجمركية ضربة كبيرة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، الذي تقوده شركات صناعة السيارات القوية مثل شركة (تويوتا موتور)، على الرغم من أن مثل هذه الشركات المصنعة قد نقلت الإنتاج إلى الخارج على مر السنين لتجنب العبء الأكبر من الرسوم.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية حالياً رسوماً بنسبة (15%) على جميع الواردات اليابانية تقريباً.