توقع تقرير حديث أن تسهم التحديثات المناخية المتوقع إطلاقها في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (كوب 30) في خفض نسبة الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون 25% بحلول عام 2035.



وأضاف تقرير «ريستاد إنرجي» لتحليلات الطاقة، عن تحليل أكثر من 400 مساهمة وطنية تاريخية ومُحدّثة لتقييم مدى توافق النظام العالمي للطاقة مع أهداف اتفاق باريس، والتي تركّز معظم المساهمات على إزالة الكربون قصيرة الأجل في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل، مع وضع أهداف واضحة لمصادر الطاقة المتجددة واعتماد المركبات الكهربائية (EV)، فضلاً عن الوقود البديل وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) للقطاعات صعبة الخفض.



ويقول التحليل: «إن الدول الموقّعة على اتفاق باريس تقدّم هذا العام التزاماتها ضمن NDC 3.0، وبينما تبدو العديد من الأهداف أكثر طموحا، وهو ما يعكس معظم ذلك تغييراً في الجداول الزمنية من 2030 إلى 2035، بدلاً من أي تحرك سياسي أقوى، لذلك وفقاً لتقييمنا، تتوقع أحدث المساهمات الوطنية مساراً متسقاً مع مسار 1.7 درجة مئوية بحلول 2035، وقد يؤدي التنفيذ الكامل لهذه التعهدات إلى خفض الانبعاثات بنحو 25% (10 غيغا طن) من المستويات الحالية بحلول 2035».