كشف تقرير حديث، أن إجمالي توليد الطاقة من منتجي الكهرباء الرئيسيين في الصين بلغ 8.06 تريليون كيلو واط في الساعة، وذلك خلال الأشهر الـ10 الماضية من العام الحالي 2025، بزيادة سنوية نسبتها 2.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024. وتظهر الصورة مجموعة كبيرة من الألواح الشمسية في إحدى الأراضي البيضاء لإنتاج الطاقة (إيكونومي دايلي الصينية).