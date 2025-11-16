كشف تقرير حديث، أن إجمالي توليد الطاقة من منتجي الكهرباء الرئيسيين في الصين بلغ 8.06 تريليون كيلو واط في الساعة، وذلك خلال الأشهر الـ10 الماضية من العام الحالي 2025، بزيادة سنوية نسبتها 2.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024. وتظهر الصورة مجموعة كبيرة من الألواح الشمسية في إحدى الأراضي البيضاء لإنتاج الطاقة (إيكونومي دايلي الصينية).
A recent report revealed that the total electricity generation from major power producers in China reached 8.06 trillion kilowatt-hours during the past 10 months of the current year 2025, marking an annual increase of 2.3% compared to the same period last year 2024. The image shows a large array of solar panels in one of the white lands for energy production (Chinese Economy Daily).