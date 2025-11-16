توقع بنك باركليز أن يتجاوز سعر خام برنت 85 دولارا للبرميل إذا انخفضت الصادرات الروسية بشكل حاد، وهو ما يزيد بشكل كبير عن توقعات البنك السابقة التي أشارت إلى 66 دولارا للبرميل لعام 2026.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على أكبر شركتي نفط في روسيا، في أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية.
ويرى البنك نموا قويا على الخامات بنطاق واسع بما يتماشى مع الاتجاه طويل الأجل قبل الجائحة على الرغم من صعود السيارات الكهربائية، ولا يرى البنك أن ذروة الطلب تلوح في الأفق في أي وقت قريب.
ويترقب المستثمرون أيضا أثر العقوبات الغربية على إمدادات النفط وتدفقات التجارة الروسية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت» ضمن ضغوط لدفع الكرملين إلى إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا.
وتحظر العقوبات التعاملات مع الشركتين بعد 21 نوفمبر، وأكد بنك «جيه.بي مورغان» يوم الخميس، أن نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، أو نحو ثلث إمكانات التصدير البحري، أُضيف إلى مخزونات النفط العالقة في الناقلات مع تباطؤ عمليات التفريغ بسبب العقوبات الأمريكية على «روسنفت» و«لوك أويل».
وأضاف البنك أن تفريغ الشحنات قد يصبح أكثر صعوبة بعد 21 نوفمبر.
Barclays Bank expects that the price of Brent crude will exceed $85 per barrel if Russian exports decline sharply, which is significantly higher than the bank's previous forecast of $66 per barrel for 2026.
U.S. President Donald Trump had imposed Ukraine-related sanctions on Russia's two largest oil companies, in the most severe measures taken by Washington against Russian firms.
The bank sees strong growth in commodities broadly in line with the long-term trend before the pandemic, despite the rise of electric vehicles, and does not foresee peak demand on the horizon anytime soon.
Investors are also watching the impact of Western sanctions on oil supplies and Russian trade flows. The United States has imposed sanctions on the Russian oil companies "Lukoil" and "Rosneft" as part of efforts to pressure the Kremlin into peace talks regarding Ukraine.
The sanctions prohibit transactions with the two companies after November 21, and JPMorgan confirmed on Thursday that about 1.4 million barrels per day of Russian oil, or nearly one-third of maritime export capacity, have been added to oil stocks stranded in tankers due to slowed unloading operations because of U.S. sanctions on "Rosneft" and "Lukoil."
The bank added that unloading shipments may become more difficult after November 21.