أعلنت شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده بالشراكة مع «NHC» إطلاق مشروع «جوهرة الفرسان – المرحلة الثالثة» خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025، أكبر معرض عقاري في المملكة. ويُعد المشروع من المشاريع السكنية المتميزة في ضاحية الفرسان، إحدى الوجهات العمرانية الحديثة التي تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً عمرانياً متكاملاً.

ويأتي إطلاق المشروع بالتزامن مع تدشين الهوية الجديدة للشركة تحت اسم «الراشد العقارية»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير بيئات سكنية مبتكرة وذات جودة عالية، وتعزيز حضور الشركة في سوق التطوير العقاري السعودي بهوية عصرية تعبّر عن رؤيتها المستقبلية.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 1.127.238.33 متر مربع، ويضم 1.812 وحدة سكنية مصممة بأسلوب مستوحى من العمارة السلمانية، لتجمع بين الأصالة والحداثة مع مراعاة احتياجات الأسرة السعودية من حيث الجودة وتكامل الخدمات.

**media«2615560»**

ويتميز المشروع بموقعه الحيوي داخل ضاحية الفرسان، التي توفر بيئة سكنية متكاملة الخدمات تشمل مساحات خضراء، مناطق ترفيهية، مسارات للمشي والدراجات، ومرافق تعليمية وصحية، لتمنح السكان تجربة سكنية راقية تعكس مفهوم جودة الحياة.

ويأتي إطلاق مشروع «جوهرة الفرسان – المرحلة الثالثة» ضمن التزام شركة «الراشد العقارية» بتطوير مشاريع سكنية رائدة تسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة التملك السكني، وتوفير مجتمعات عصرية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين.

من جانبه، أعرب سليمان الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة الراشد العقارية (عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده)، عن فخره بإطلاق مشروع «جوهرة الفرسان – المرحلة الثالثة»، مؤكداً أنه يمثل فرصة سكنية متميزة تجمع بين الجودة العالية، الأسعار التنافسية، والمساحات الواسعة، بما يتوافق مع تطلعات الأسرة السعودية. وأضاف أن المشروع تم تنفيذه وفق أعلى المعايير وبأحدث تقنيات البناء لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن إطلاق المشروع جاء متزامناً مع تدشين الهوية الجديدة «الراشد العقارية»، التي تعبر عن رؤية الشركة في تقديم مشاريع نوعية ترتقي بجودة الحياة وتُسهم في التنمية العمرانية المستدامة بالمملكة.

وفي الختام، أكدت الشركة أن المشروع يفتح أبواب التملك للمواطنين والمقيمين، مما يمنح فرصاً أوسع للراغبين في التملك ضمن مجتمع متكامل الخدمات يجمع بين الرفاهية، والحداثة، وسهولة الوصول إلى مرافق العاصمة.