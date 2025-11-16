شهدت أسعار الذهب في دول الخليج، اليوم (الأحد)، استقراراً نسبياً، مع تباين طفيف بين دول الخليج: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

ووفق بيانات السوق، حافظت العيارات الرئيسية على مستوياتها مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، إذ سجل غرام الذهب عيار 24 في السعودية 492.59 ريال، وعيار 22 نحو 451.54 ريال، بينما بلغ سعر عيار 18 369.44 ريال.

وفي الإمارات، بلغ سعر عيار 24 482.08 درهم، وعيار 22 441.91 درهم.

فيما سجلت قطر 478.14 ريال قطري لعيار 24، و438.29 ريال لعيار 22.

أما البحرين، فقد سجلت سعر عيار 24 نحو 49.92 دينار، وعيار 22 حوالى 45.76 دينار.

وفي الكويت، بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 40.225 دينار كويتي.

فيما سجلت سلطنة عمان 50.525 ريال عماني للعيار نفسه.