أعلنت المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية أن قطاع بناء السكة الحديدية في الصين شهد تقدماً مطرداً في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مع توسع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.7% على أساس سنوي.



ووصل استثمار الأصول الثابتة في قطاع السكة الحديدية إلى 671.5 مليار يوان (نحو 94.8 مليار دولار).



وقالت المجموعة: «إن الاستثمار في السكك الحديدية لعب دوراً في تحفيز الاستثمار ووفر دعماً قوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة»، مضيفة أنها ستواصل تعزيز بناء المشاريع الرئيسية وتعزيز مراقبة السلامة والجودة وضمان الاكتمال عالي الجودة لأعمال الاستثمار السنوية في بناء السكك الحديدية، بما يسهم في دعم التعافي المستدام للاقتصاد الصيني وتحسينه.



تحسين الكفاءة



وكانت بيانات المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية أظهرت أن الاستثمارات في الأصول الثابتة بقطاع السكك الحديدية خلال عام 2024 بلغت 850.6 مليار يوان (118.3 مليار دولار)، وسجل هذا الرقم زيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالعام السابق.



وشهد عام 2024 تشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، من بينها خط شانغهاي-سوتشو-هوتشو، إضافة إلى الخط الممتد من جينينغ في منغوليا الداخلية عبر داتونغ إلى يوانبينغ في مقاطعة شانشي. وتأتي هذه المشاريع في إطار خطة الصين لتعزيز الربط الإقليمي وتحسين كفاءة النقل، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي طويل الأجل.