أعلن وزير التجارة الفرنسي سيرج بابين أن هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية اكتشفت وجود 5 منصات إلكترونية، إضافة إلى متجر تجزئة صيني للملابس الجاهزة، تُستخدم لبيع المنتجات غير المشروعة في البلاد.



وأشار الوزير في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» إلى أسماء تلك المنصات.



وفي وقت سابق هذا الشهر أثارت هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية جدلاً ضد شركة، بعدما رصدت دمى تشبه الأطفال ومنتجات أخرى غير مشروعة في سوق الشركة الصينية العملاقة.



حماية التجار



وقال متحدث باسم وزير التجارة: «إن الوزير أحال المنصات إلى الادعاء العام، وسيدعو وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي إلى باريس لمناقشة هذه القضية».



وتُعد الحملة الفرنسية الواسعة النطاق على كبار رواد التجارة الإلكترونية الأجانب محاولة لحماية تجار التجزئة المحليين، الذين يشعرون بالتهديد من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأرخص والأفضل تسويقاً في أسواقهم.