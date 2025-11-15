رغم الانتهاء الرسمي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن الاضطرابات التي سببها لم تنته، وقد تستمر بعض آثار الإغلاق حتى موسم الأعياد.



وقد تتسبب تداعيات الإغلاق في استمرار اضطرابات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية خلال عطلة عيد الشكر، أكثر عطلات السفر ازدحاماً في السنة، وفقاً لما نشرته قناة «العربية».



وصرّح وزير النقل شون دافي للصحفيين بأنه لن يُلغي قيود الحركة الجوية حتى يعود المزيد من مراقبي الحركة الجوية إلى العمل، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.



وبالعودة إلى الماضي، فإن رئيس الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية نيك دانيلز قال: «إن تعويض مراقبي الحركة الجوية عن التعويضات المفقودة خلال إغلاق عام 2019 استغرق شهرين على الأقل».



وأضاف دانيلز: «العديد من المراقبين استقالوا الأسبوع الماضي، ما زاد من تفاقم نقص الموظفين في نظام كان يعمل بالفعل بـ«3800 مراقب معتمد بالكامل أقل من المطلوب».



حصول على المستحقات



وصرح متحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية بأن معظم متلقي برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) سيحصلون على استحقاقاتهم لشهر نوفمبر «في غضون 24 ساعة في معظم الولايات».



وأفاد خبير برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) في مركز أولويات الميزانية والسياسات إد بولين بأنه قد يكون هناك بعض التأخير لأن «شركتين فقط تتعاملان مع جميع الإصدارات في جميع أنحاء البلاد، ونحن قلقون من أنهم قد لا يتمكنون من التعامل مع جميع الولايات المتبقية دفعة واحدة».



ومن المتوقع إعادة فتح مراكز زوار الحدائق الوطنية ومتاحف سميثسونيان خلال أيام.



حدائق في غيبوبة



وأكد المتحدث باسم جمعية حراس الحدائق الوطنية بوب كروميناكر أنه من المتوقع حدوث بعض الاضطرابات، لأن الحدائق كانت في حالة غيبوبة خلال الأسابيع الستة الماضية.



وقال: «عندما يستعيد شخص ما وعيه من غيبوبة، فإنه لا يركض ماراثوناً على الفور. ولذلك، ستستغرق الحدائق بعض الوقت لتستعيد نشاطها».



وأضاف: «الحدائق التي شهدت طقساً سيئاً من المرجح أن تُغلق بعض مساراتها وطرقها الترابية حتى يتمكن الموظفون من التأكد من سلامتها».



وأشار إلى أن بعض الحدائق اضطرت إلى إيقاف أعمال المراقبة الحيوية، مثل التحقق من النظم البيئية الحساسة أو قياس نمو الأنواع الغازية، ما قد تكون له عواقب وخيمة لسنوات قادمة.



رواتب الموظفين



من المتوقع أن يبدأ صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين، وأن تكتمل بحلول 19 نوفمبر الجاري، وفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) استعرضتها سيمافور.



وصرح المتحدث باسم مركز السياسات الحزبية المتخصص في العمليات الحكومية كالب كواكينبوش بأنه بعد عمليات الإغلاق السابقة، «تمت معالجة الدفعات المتأخرة في أقرب وقت ممكن»، وأنه «لا يوجد ما يشير في الوقت الحالي إلى أن هذا الإغلاق سيكون مختلفاً».



«ولكن على عكس الموظفين الفيدراليين، فإن المتعاقدين الفيدراليين أقل احتمالاً بكثير لضمان دفع الأجور المتأخرة»، وفقاً لكواكينبوش.



وجرى تخفيض عدد موظفي الضمان الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، وأُغلقت العديد من المكاتب المحلية، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة وتأخير في الحصول على المزايا حتى قبل الإغلاق، بينما استمرت مدفوعات المستفيدين المسجلين، وأدى الإغلاق إلى إبطاء أو توقف معالجة بعض الطلبات الشخصية وخدمات مختارة في كل من إدارة مزايا المحاربين القدامى والضمان الاجتماعي، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتسوية المتأخرات.