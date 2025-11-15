أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن العجز المالي للبلاد تجاوز 102 تريليون وون (ما يعادل 69.4 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.



ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ العجز في الميزان المالي المُدار -وهو مؤشر أكثر دقة لقياس الاستقرار المالي- نحو 102.4 تريليون وون في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، ليُسجل ثاني أعلى مستوى منذ عام 2020.



نمو الإيرادات



وشهدت الإيرادات الإجمالية نمواً قدره 41.4 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 480.7 تريليون وون، أما الإيرادات الضريبية فقد ارتفعت بمقدار 34.3 تريليون وون لتبلغ 289.6 تريليون وون.



في المقابل، ارتفعت النفقات العامة بمقدار 51.9 تريليون وون، لتصل إلى 544.2 تريليون وون، ما أسهم في اتساع الفجوة المالية.



وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق أن يتماشى العجز مع الهدف السنوي المحدد عند 111.6 تريليون وون بحلول نهاية العام.