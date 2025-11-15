تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3.61% لتصل إلى مستوى 4043.24 دولار في آخر تعاملات لها. وانخفضت العقود الآجلة للذهب، لكنها لا تزال تسير صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، مع ترقب المستثمرين صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.



وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر انخفاضاً بنسبة 0.45% لتستقر عند 4175.9 دولار للأوقية، لكنها تبقى متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 4%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتذبذب أسعار الدولار.



مكاسب محدودة



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت قليلاً، أمس، مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4180.57 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت 4.5% حتى الآن هذا الأسبوع، إلا أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر تراجعت 0.3% إلى 4183.40 دولار للأوقية.