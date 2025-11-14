اتخذت الصين تدابير صارمة ضد المركبات الجديدة التي لم تقطع أي أميال بعد، والتي يتم تصديرها باعتبارها مستعملة، في إستراتيجية تسمح لبعض شركات صناعة السيارات المحلية بالمبالغة في تقدير بيانات مبيعاتها التي تؤهلها للحصول على مزايا ضريبية وغيرها.



ومن المقرر بدء تطبيق هذه اللوائح الأكثر صرامة على صادرات السيارات خلال 180 يومًا من تاريخ تسجيلها.



وتعد الصين أكبر مصدر للمركبات في العالم، لكن تشوه شحنات المركبات التي لم تقتطع بعد أي أميال أو كيلومترات بيانات المبيعات.



وأفادت الحكومة بأن المشترين الأجانب لتلك السيارات غالبًا ما يعجزون عن الحصول على خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للإصلاحات، مما يلحق الضرر بصورة العلامات التجارية لبعض من شركات صناعة السيارات الصينية.