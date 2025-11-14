ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي، بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (4180.57) دولار للأوقية (الأونصة).

وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت (4.5%) حتى الآن هذا الأسبوع، إلا أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعت (0.3%) إلى (4183.40) دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.6%) إلى (52.64) دولار للأوقية، وصعد البلاتين (0.6%) إلى (1589.80) دولار، وتقدم البلاديوم (0.6%) إلى (1435.20) دولار.