ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي، بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (4180.57) دولار للأوقية (الأونصة).
وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت (4.5%) حتى الآن هذا الأسبوع، إلا أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعت (0.3%) إلى (4183.40) دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.6%) إلى (52.64) دولار للأوقية، وصعد البلاتين (0.6%) إلى (1589.80) دولار، وتقدم البلاديوم (0.6%) إلى (1435.20) دولار.
Gold prices rose slightly today, on their way to achieving weekly gains supported by a decline in the dollar, although the gains remained limited due to statements from officials at the Federal Reserve, which dampened hopes for a rate cut next month.
Gold increased in spot transactions by (0.2%) to (4180.57) dollars per ounce.
The precious metal has gained (4.5%) so far this week, but U.S. gold futures for December delivery fell (0.3%) to (4183.40) dollars per ounce.
As for other precious metals, silver rose in spot transactions by (0.6%) to (52.64) dollars per ounce, platinum increased (0.6%) to (1589.80) dollars, and palladium advanced (0.6%) to (1435.20) dollars.