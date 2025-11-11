ألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 1200 رحلة اليوم (الثلاثاء)، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الرحلات الملغاة ألف رحلة منذ أن فرضت الحكومة تخفيضات إلزامية في عدد الرحلات الجوية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة.



وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأسبوع الماضي تعليمات لشركات الطيران بتخفيض 4% من الرحلات الجوية اليومية بداية من يوم الجمعة الموافق السابع من نوفمبر الجاري في 40 مطاراً رئيسياً بسبب مشكلات في مراقبة الحركة الجوية.



نسبة التخفيضات



وارتفعت نسبة التخفيضات في الرحلات الجوية إلى 6% اليوم. ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات في الرحلات الجوية إلى 8% يوم الخميس القادم، و10% يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري. وتجري «شركات الطيران» و«إدارة الطيران الاتحادية» مناقشات بشأن موعد وكيفية إجراء التخفيضات وإلغائها في نهاية المطاف مع اقتراب الإغلاق الحكومي الذي استمر 42 يوماً، وهي مدة قياسية.



خيارات مختلفة



وأوضحت مصادر، أنه يوجد عدد من الخيارات المختلفة التي تجري مناقشتها بشأن كيفية قيام «إدارة الطيران الاتحادية» بإنهاء تخفيضات الرحلات الجوية أو تقليصها.



وصوّت «مجلس الشيوخ» أمس، بالموافقة على تشريع لإنهاء الإغلاق وتمويل الحكومة حتى 30 يناير القادم، ومن المقرر أن يناقشه «مجلس النواب» غداً (الأربعاء).



وأدت الإجراءات إلى إلغاء وتأخير عشرات الآلاف من الرحلات الجوية منذ الأول من أكتوبر الماضي، عندما بدأ الإغلاق. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تأخر 1.2 مليون مسافر أو أُلغيت رحلاتهم بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية.