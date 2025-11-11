يواصل العديد من المستثمرين في مجال الدواجن تطوير عمليات اختبار البيض خلال الفترة الحالية، بما ينعكس إيجابا في فرز أنواع البيض ومراحله العمرية، وتظهر الصورة إحدى العاملات خلال متابعتها البيض في معامل البحث (إيكونومي دايلي الصينية).