يواصل العديد من المستثمرين في مجال الدواجن تطوير عمليات اختبار البيض خلال الفترة الحالية، بما ينعكس إيجابا في فرز أنواع البيض ومراحله العمرية، وتظهر الصورة إحدى العاملات خلال متابعتها البيض في معامل البحث (إيكونومي دايلي الصينية).
Many investors in the poultry sector continue to develop egg testing processes during the current period, which positively reflects on sorting egg types and their age stages. The image shows one of the workers monitoring the eggs in the research labs (Chinese Economy Daily).