أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أن أمريكا أصبحت الأغنى وتجني تريليونات الدولارات بسبب الرسوم الجمركية.



وقال ترمب: «سنبدأ قريباً في سداد ديوننا الضخمة البالغة 37 تريليون دولار».



كما وصف الرئيس الأمريكي المعارضين للرسوم الجمركية بـ«الحمقى»، وتابع: «من دون الرسوم الجمركية لن نسدد ديوننا ولن نجلب استثمارات».



وفي ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، تجاوز الدين المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 38 تريليون دولار يوم 23 أكتوبر الماضي، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على التسارع الكبير في تراكم الديون على الميزانية الأمريكية.



ويعد ذلك أيضاً أسرع وتيرة تراكم لتريليون دولار من الديون خارج فترة جائحة «كوفيد-19»، إذ بلغت قيمة الدين المحلي الإجمالي 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي.



الوضع المالي



وجاء تحديث رقم الـ38 تريليون دولار في أحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الذي توثق فيه الوضع المالي للبلاد.



وتشير إدارة ترمب إلى أن سياساتها تساعد في إبطاء الإنفاق الحكومي وستؤدي إلى تقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد.



ويمر اليوم (الأحد) 40 يوماً على بدء الإغلاق الذي أضر بالكثيرين من الموظفين الاتحاديين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.