قررت الصين رفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا التعليق يسري من اليوم حتى 27 نوفمبر 2026.



وكانت الوزارة قد أعلنت الحظر في ديسمبر 2024، كما علّقت عمليات التحقق الأكثر صرامة من المستخدم النهائي وأغراض الاستخدام النهائي لصادرات الجرافيت مزدوج الاستخدام إلى الولايات المتحدة، والتي أُعلن عنها بالتزامن مع الحظر.



وأعلنت الصين أخيرا، تعليق ضوابط التصدير الأخرى التي فُرضت في 9 أكتوبر، بما في ذلك القيود الموسعة على بعض المواد الأرضية النادرة ومواد بطاريات الليثيوم.



رسوم الجمارك



وكان الرئيس شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اتفقا في وقت سابق على خفض الرسوم الجمركية وتعليق إجراءات تجارية أخرى لمدة عام.



وتعالج الصين أكثر من 90% من المعادن الإستراتيجية في العالم، وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة منجما واحدا عاملا للمعادن الإستراتيجية، وتتسابق لتأمين المعادن الحيوية للسيارات الكهربائية وأنظمة الدفاع والتصنيع المتقدم.



من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن الصين وافقت على استئناف توريد شرائح شركة نكسبيريا (Nexperia) من مصانعها داخل الأراضي الصينية، في خطوة يُتوقع أن تسهم في إنهاء أزمة هددت استقرار سلاسل إمدادات صناعة السيارات العالمية.