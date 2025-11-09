احتل المغرب المركز السابع ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للشاي في العالم خلال عام 2024، وفقاً لتقرير صادر، عن أحد المواقع، نشرته قناة العربية.



وبحسب التقرير، بلغت قيمة واردات المغرب من الشاي نحو 252.1 مليون دولار خلال العام الماضي.



واحتلت باكستان صدارة مستوردي الشاي على مستوى العالم بقيمة واردات بلغت 634.4 مليون دولار، تليها أمريكا بقيمة 578.6 مليون دولار، وإنجلترا بنحو 377 مليون دولار، ثم الإمارات بقيمة 372 مليون دولار.



عنصر محوري



وجاءت روسيا في المركز الخامس بقائمة أكبر مستوردي الشاي بقيمة 350.9 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة واردات بلغت 302.6 مليون دولار، ثم المغرب بنحو 252.1 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 241.3 مليون دولار، والعراق بقيمة 239.4 مليون دولار، ومصر بقيمة 210 ملايين دولار.



ويعد الشاي المغربي، أو ما يعرف بـ«أتاي»، جزءاً أصيلاً من الهوية والثقافة المغربية، إذ يتجاوز كونه مجرد مشروب ليصبح رمزاً للأصالة وتقاليد الضيافة.



ورغم دخوله إلى المغرب في وقت متأخر نسبياً خلال القرن السابع عشر عبر التجار الأوروبيين، فقد ترسخ الشاي سريعاً في العادات اليومية للمغاربة، ليغدو عنصراً محورياً في الحياة الاجتماعية.