سجلت أوقية الذهب 4001 دولار في تعاملات، اليوم، مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.



وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة شهدت تدفقات صافية بلغت 54.9 طن خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها بإجمالي 200 طن منذ بداية العام.



وخلال تداولات الأسبوع الماضي، استقرت تداولات الذهب خلال الأسبوع الماضي وسيطر التذبذب بين صعود وهبوط حول المستوى 4000 دولار للأوقية في نطاق ضيق على التحركات، وذلك بعد أن انخفض لأسبوعين متتاليين.



خفض الفائدة



وظلت أسواق الأسهم التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا في حالة من التراجع لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 7 أشهر تقريبا، إذ يساور المستثمرين قلق بشأن استدامة ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي.



وتسبب هذا في دعم أسعار الذهب بشكل عام خلال الأسبوع وعدم استسلامه إلى التراجع بفعل تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر القادم والتي تراجعت إلى احتمال بنسبة 66% حاليا بعد أن كانت تتخطى 90% قبل اجتماع الفيدرالي السابق.



الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي شهد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأمر الذي كان متوقعا بشكل كبير، ولكن تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول ألمحت إلى أن هذا القرار قد يكون الأخير هذا العام بالنسبة لخفض الفائدة.